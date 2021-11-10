"Мы пришли с детьми, а нас встречают с оружием": третий день лагеря беженцев на польской границе

10 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Испытание холодом и неизвестностью: беженцы, застрявшие на линии границы с Польшей, рассказали корреспонденту БЕЛТА о происходящем в их лагере.

Утром 8 ноября большая группа мигрантов была замечена неподалеку от пункта пропуска "Брузги". Двигались они в сторону белорусско-польской границы. Беженцы, большинство из которых граждане Ирака, курды по национальности, пытаются попасть в Евросоюз. В Польшу их не пускают. Конечная их цель, говорят беженцы, - Германия, Франция и Великобритания.

"Наш Курдистан богат нефтью, но простые люди, такие, как мы, не имеют возможности жить достойно и растить детей. Когда-нибудь мы вернемся в нашу страну и станем лидерами. Если вы позволите пересечь границу, мы будем петь ваш гимн, повесим ваши флаги в наших домах", - с помощью СМИ один из мигрантов хочет донести свое обращение к Польше. Он вспоминает, что в 1942 году тысячи польских беженцев прибыли в Курдистан. Их приняли местные, помогли им. Взаимности они сейчас не получают.

"Мы пришли с детьми, а нас встречают с оружием", - отмечает мужчина. Он подчеркивает, что в лагере много маленьких детей. Есть и беременные. Одна из них на последнем сроке. "Вот-вот родит", - признается мужчина.

Сейчас беженцы проблем с едой не испытывают. Вчера и сегодня им доставлялась гуманитарная помощь. Обеспечены они и водой. Главное испытание, признаются они, - холод. Мигранты жгут костры, пытаются согреться в палатках и спальных мешках. "Но уснуть не всегда получается. Еще одна проблема - неизвестность. Нам остается только ждать, когда пропустят через границу", - рассказывает еще один мужчина.

Сейчас в лагере, по различным оценкам, почти 3 тыс человек. Около 500 из них - дети.-0-

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