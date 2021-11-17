"Мы пришли сюда от безысходности". Что говорят беженцы в стихийном лагере у белорусско-польской границы

Полторы недели назад недалеко от пункта пропуска "Брузги" появилась большая группа мигрантов, державшая путь в Польшу. Однако попасть туда у них не получилось. В итоге беженцы обосновались прямо на белорусско-польской границе, где организовали стихийный лагерь. Буквально на днях они снова попытались пройти в Польшу, но и вторая попытка оказалась провальной. В итоге часть людей вернулась в лагерь, где продолжает находиться до сих пор. Корреспонденты "7 дней" побывали там и узнали, в каких условиях живут беженцы и что собираются делать дальше.

Быт беженцев

Стихийный лагерь беженцев, появившийся 8 ноября, находится в паре километров от пункта пропуска "Брузги". Люди расселились вдоль польского забора с колючей проволокой. Условия для жизни примерно у всех одинаковые. Более практичные принесли с собой походные палатки, в которых могут разместиться 2-3 человека. У некоторых есть спальные мешки. Остальным же пришлось строить шалаши. Благо белорусская сторона помогла бревнами, еловыми лапками и другим материалом.

Правда, подобные укрытия, если их можно так назвать, слабо спасают от холода, ветра, дождя и ноябрьской сырости. Мигранты, среди которых большинство составляют курды из Ирака, - люди теплолюбивые. К примеру, в Эрбиле, столице Иракского Курдистана, сегодня +22 градуса, а в Гродно, до которого от "Брузгов" не больше 20 километров, - всего лишь +6. Но это днем: ночью столбик термометра уже не раз опускался до минусовых значений. Естественно, в таких условиях многие беженцы начинают болеть, по большей части простудой. В лагере очень многих беспокоит кашель, насморк или боль в горле. Поэтому лекарства здесь - актуальный вопрос.

Чтобы беженцы окончательно не замерзли, белорусская сторона организовала подвоз дров в лагерь. Тракторы с прицепами, забитыми бревнами, приезжают сюда чуть ли не каждый час. Мужчины, женщины и даже маленькие дети бегут за машинами без оглядки, чтобы взять хоть одно полено, которое не позволит погаснуть огню возле жилища. От костра здесь зависит больше, чем может показаться на первый взгляд. Около него можно согреться, высушить намокшие вещи, разогреть еду и закипятить воду: видел несколько раз, как мигранты ставили бутылки прямо около огня, чтобы сделать потом чай или использовать их в качестве грелки.

Несмотря на сложную ситуацию, сейчас с провиантом в лагере больших проблем нет. Воду регулярно подвозит "Гродноводоканал" в больших цистернах. С едой помогают различные организации: Красный Крест, профсоюзы, БРСМ, Белорусский союз женщин и многие другие. Малышне везут детское питание, йогурты, глазированные сырки, круассаны, вафли, печенье и другие сладости. Взрослых обеспечивают консервами, колбасами без свинины, хлебом, соками, молочной продукцией. Выдают при необходимости теплые вещи и одеяла, средства личной гигиены, в первую очередь - туалетную бумагу и памперсы. Также здесь оборудованы три палатки с теплопушками, где могут погреться дети и женщины.

Стоит особо отметить то, что в лагере чисто. Еще в воскресенье здесь появились биотуалеты и мусорные контейнеры. Вещь, безусловно, нужная. За неделю до этого, если говорить откровенно, лагерь захламили бутылки, бумажки и прочие отходы. Но как только оборудовали места, куда можно сгрузить весь мусор, беженцы тут же принялись за уборку.

Под крышей заботы

Для многих беженцев ночь с 16 на 17 ноября стала первой проведенной под крышей за многие дни. Открыть пункт временного размещения мигрантов в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги" было поручением Президента.Решение обусловлено прежде всего заботой о безопасности людей: ночевки в холодную погоду, особенно после ледяного душа из водометов от польских силовиков, могли негативно сказаться на здоровье.

Перейти в ТЛЦ согласились около тысячи беженцев. Многие из них - семьи с детьми. Людям выдали матрасы, сухую и теплую одежду, обеспечили горячим питанием. "Спасибо, Беларусь! Отличная ночь. Тепло, сухо, поели. Очень рад. Впервые удалось поспать", - благодарит мигрант.

Для беженцев организовано питание несколько раз в день. Готовку обеспечивают военные. Организации, неравнодушные граждане также продолжают доставлять продукты. Обеспечен также подвоз питьевой воды, недостатка в ней никто не испытывает.

На границе работают студенты-волонтеры Гродненского государственного университета имени Янки Купалы со знанием иностранных языков. Они помогают в коммуникации с беженцами. Кроме того, у логистического центра продолжают дежурить три бригады скорой.

Как сообщил помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, люди получили химические ожоги: "У некоторых беженцев есть химические ожоги глаз от той слезоточивой раздражающей составляющей, которая была в водометах. Некоторые журналисты тоже попали под эту струю и говорили, что слизистая и глаза пострадали от смеси, что была в водометах".

Рядом с ТЛЦ круглосуточно дежурили медики. Только за 16 ноября они оказали помощь 15 мигрантам. В частности, годовалый малыш с острым гастроэнтеритом и его мама госпитализированы. В больницах Гродно на утро 17 ноября находились шесть беженцев, из них четверо - дети.

"Мы пришли сюда от безысходности"

В лагере у беженцев выработался свой график. Утром они идут набрать воды в цистерне. Затем - за дровами, которые подвозят в несколько точек, потом их пилят. Ближе к обеду прибывают гуманитарные грузы.

В лагере не унывают. Детвора бегает по улице и занимается привычными делами: одни рисуют палкой на песке животных, другие выкладывают из маленьких камушков фигурки, третьи поют, да так, что песенка "Ия-ия-йо" раздается на всю округу. Студенты из Ирака, живущие в самом конце лагеря, дружно загружают огромное бревно на "козла" и начинают его пилить, попутно напевая на своем языке. Все улыбаются, кто-то даже смеется.

- Мы пришли сюда от безысходности. В нашей стране все разрушено, ничего нет: ни магазинов, ни больниц, ни другой инфраструктуры. Работы тоже нет. Там мы чувствуем себя в опасности, поэтому решили попытать счастья и попасть в Европу, где могут появиться перспективы начать жизнь с чистого листа. Дома, к сожалению, подобной возможности нет и ничего хорошего нас там не ждет, - утверждают парни.

У каждого из них свой конечный пункт: одни хотят попасть в Германию, другие - в Бельгию. Например, Абдула и Тола из Курдистана. Парни приехали сюда одни - семьи остались на родине. Однако оба клянутся, что как только окажутся в ЕС и там обживутся, то сразу же перевезут родных к себе.

- Мы очень хотим пройти границу, и пока этого не сделаем, никуда не уйдем. Другой дороги нет, - твердо говорит Абдула.

- У нас полная разруха: экономика в руинах, у молодежи нет шанса на лучшую жизнь. Поэтому нам остается только один вариант - бежать. Спасибо белорусам, которые помогают нам дровами, чтобы мы не замерзли, дают еду, чтобы мы не умерли с голоду. Ваша страна многое сделал для нас, - добавляет Тола.

У другого беженца из Курдистана - Исмаила - цели схожие. Но путь он держит не в Германию или Бельгию, а в совсем другую страну.

- На белорусско-польской границе я уже около недели. Условия ужасные: мы страдаем от холода, голода. За это время вся моя одежда порвалась, в штанах большие дырки. Но возвращаться обратно в Курдистан я не хочу: там небезопасно. Моя конечная цель - Англия. Друзья говорили, что там прекрасные условия, и они готовы мне помочь в первое время. Но если не получится туда добраться, то я готов просить убежище в Польше или Германии. Надеюсь, меня примут, - говорит парень.

Нам всем остается лишь ждать, когда и чем разрешится возникший гуманитарный кризис на белорусско-польской границе.

Олег КРИВОНОСОВ,

газета "7 Дней".-0-