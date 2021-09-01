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01 сентября 2021, 09:00

Мы продлили лето в Minsk World! Не упустите последний шанс купить квартиру по летним ценам – от 2100 рублей за ㎡ !

Ажиотажный спрос на уникальный проект - многофункциональный комплекс Minsk World - мотивирует нас поблагодарить своих клиентов за доверие!

Мы уверены, что у каждого должна быть возможность воплотить в жизнь свою мечту и купить квартиру в Минске. Даже несмотря на мировой кризис, взрывной рост стоимости строительных материалов и повышение себестоимости строительства.

Чтобы сказать своим клиентам "спасибо", мы продлили срок действия летних цен в многофункциональном комплексе Minsk World до 15 сентября!

Не упускайте свой шанс! Воспользуйтесь выгодным предложением уже сейчас!

Наши офисы работают ежедневно! Все подробности узнавайте по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Выгодное предложение доступно не только столичным жителям! Региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны. Ждем вас!

Обратите внимание, в августе поступили в продажу три новых дома – "Бостон" в квартале "Северная Америка", "Калининград" в квартале "Евразия" и "Марракеш" в квартале "Африка". На данный момент здесь самый большой выбор квартир! Подобрать вариант для себя сможет даже самый требовательный покупатель!

Преимущество новостроек "Марракеш" и "Калининград" еще и в том, что сдать дома планируется осенью этого года. То есть через пару месяцев вы сможете получить ключи от квартиры в новостройке и совсем скоро отпраздновать новоселье.

Покупайте квартиру в многофункциональном комплексе Minsk World и не пожалеете!

Квартал «Северная Америка» выглядит ярко и привлекательно
Квартал «Северная Америка» выглядит ярко и привлекательно

Комплекс возводится по принципу "город в городе". Это значит, что жителям совсем не обязательно ехать в центр города, чтобы наслаждаться всеми преимуществами городской жизни. Все, что нужно, будет в пешей доступности.

Вам обязательно понравится жить в новом доме
Вам обязательно понравится жить в новом доме

Давайте прогуляемся по комплексу и посмотрим, каким он будет после завершения строительства.

Экономическим центром Minsk World станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall. Магазины, офисы и развлекательные зоны будут собраны на одной локации. Здесь смогут отдыхать и работать сотни белорусов и иностранцев.

Деловой квартал МФЦ и ТРЦ Mara Mall
Деловой квартал МФЦ и ТРЦ Mara Mall

В комплексе запроектированы и уже возводятся все необходимые объекты социальной инфраструктуры: школы и детские сады, поликлиники и медицинские центры, спортивные залы и фитнес-клубы, кафе и магазины, аптеки и парикмахерские.

Так выглядит детский сад в квартале «Эмиратс»
Так выглядит детский сад в квартале «Эмиратс»

Вы сможете сэкономить время на дорогу и посвятить его более приятным делам. Тем более что для развлечений и отдыха в Minsk World тоже будут созданы все условия.

Выбирайте, что вам больше нравится! Детские или спортивные площадки, велосипедные дорожки или зоны отдыха.

Красиво и удобно!
Красиво и удобно!
Возле каждого дома – своя детская площадка
Возле каждого дома – своя детская площадка
Велосипедные дорожки пройдут по всему комплексу
Велосипедные дорожки пройдут по всему комплексу

Внутри комплекса будет свой островок природы – большой парк с множеством интересных локаций!

Таким будет парк Minsk World
Таким будет парк Minsk World

Транспортная доступность – одна из самых главных характеристик комплекса. Проект возводится в пешей доступности от двух станций метро: "Аэродромная" еще строится и скоро будет сдана, "Ковальская Слобода" уже работает. Возле каждого квартала есть остановки наземного транспорта, а границы комплекса очерчивают две важные транспортные магистрали Минска – улица Кижеватова и Аэродромная.

Дома «Прага» и «Варшава» в квартале «Центральная Европа»
Дома «Прага» и «Варшава» в квартале «Центральная Европа»
Дом «Лос-Анджелес» в квартале «Северная Америка»
Дом «Лос-Анджелес» в квартале «Северная Америка»

Каждая новостройка в Minsk World – яркий дом с индивидуальным дизайном. Здесь продумано все до мелочей: входы в подъезды с уровня земли, два сквозных выхода, место для консьержа, зона отдыха в лобби, санитарная комната, колясочные и парковки для велосипедов.

В комплексе будет много сочной зелени
В комплексе будет много сочной зелени
Лобби дома «Сан-Франциско»
Лобби дома «Сан-Франциско»
Лобби дома «Стамбул»
Лобби дома «Стамбул»

Все подъезды художественно оформлены, пока ждешь лифт, глаз радуют невероятные пейзажи. До квартир со свободными планировками и панорамными окнами жильцов доставят комфортные лифты OTIS.

Купить квартиру в многофункциональном комплексе Minsk World можно:

· За собственные средства

· В рассрочку до 100 месяцев

· С привлечением кредита

Вы можете уточнить детали у наших менеджеров по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

А лучше приходите в офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

Minsk World – выгодные инвестиции в счастливое будущее.

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