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30 сентября 2020, 12:25

"Мы против забастовок и стачек, работали и будем работать!" – письма в поддержку мира и стабильности

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Письма в поддержку мира и стабильности"
"Понимаем, что Любимую не отдают!" – письма в поддержку мира и стабильности
"Хочется только одного: стабилизации и спокойствия" – письма в поддержку мира и стабильности

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В адрес главы государства Александра Лукашенко и белорусского народа приходят многочисленные письма со словами поддержки, пожеланиями сохранить в Беларуси мир и стабильность. Обращения поступают от иностранных граждан, а также соотечественников, проживающих как на территории страны, так и за ее пределами. Приводим выдержки из писем.

"…Методы, которые сродни тем, что уже разрушили порядок, экономику и безопасность граждан, сделали несчастными огромное количество людей и семей, откатили назад в развитии общество ни одного государства, сейчас используют в нашей стране. Мирная, процветающая, гостеприимная, Беларусь кому-то - лакомый кусочек, а кому-то кость в горле, и поэтому власть над ней пытаются заполучить путем внутреннего бунта.

Мы гордимся тем, что работаем на государственном предприятии, чувствуем поддержку и заботу со стороны местных органов власти и, конечно, нашего Президента! Поэтому нет предела нашему огорчению, возмущению, обиде на тех наших сограждан, которые участвуют в этой смуте, поддерживают ее организацию, вовлекают в нее молодежь, которая или из-за заблуждений юношеского максимализма, или из-за искаженного восприятия мира через экраны своих смартфонов участвует в этих беззакониях. Взбудораженные, одурманенные иллюзиями, с позиции потребителей они не думают о том, какой будет наша страна завтра...

Коллектив открытого акционерного общества "Бабушкина крынка" управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" обращается к главе государства и правительству с просьбой принять все возможные меры для того, чтобы прекратить развернутую ставленниками цветных революций вакханалию в городах Республики Беларусь. Наша страна должна жить и развиваться, а ее жители находиться в безопасности".

Трудовой коллектив ОАО "Бабушкина крынка"

"Я пенсионерка из Могилева, мать 3-х сыновей, мне 62 года. Мое обращение к тем, которые стоят под нацистским флагом, хочу спросить, чего им не хватает?

Молодые женщины и девушки, хлопающие. Декретный отпуск у вас 3 года, получаете по уходу за детьми. Некоторые работающие столько не получают. Особенными льготами пользуются многодетные матери.

Хлопающих, топающих молодых людей - служить в армию в стройбат. Веников, лопат хватает, есть перловка и рапсовое масло. Толстые похудеют, худые потолстеют. Хватит со всеми нянчиться.

Особенный привет несчастным минчанам. Им хуже, чем кому живется. Обзывая колхозниками кого-то, пусть посмотрят, откуда их родители. Быть колхозником почетно. Предателем страшно. Захотели вкусить хруст французской булки, уезжайте.

Бастующие на предприятиях. Плохо вам, не работайте. С других городов приедут ребята на ваше место, такие, которые могут заткнуть вас за пояс по производительности труда.

Обращаюсь к категории людей, которые живут на иждивении родителей пенсионеров. Разрушая страну, лишаете родителей пенсии. Как будете вы жить? Опомнитесь! Разрушая страну, вы губите себя, своих детей, родителей.

Пенсионерка из Могилева

"Мы с болью и разочарованием наблюдаем за тем, что сейчас происходит в нашей родной стране - Беларуси. Наш трудовой коллектив не может остаться в стороне от происходящих в стране событий, и мы хотим открыто выразить свое мнение.

Мы против раскола общества - это неприемлемо для нашей миролюбивой и спокойной Беларуси, мы за мирный диалог ради будущего каждого из нас и нашей страны!

Мы против забастовок и стачек, работали и будем работать!

Мы против разрушения, хаоса и беспорядков!

Мы за взаимопонимание в обществе, за стабильность в экономике, за созидание и развитие Беларуси!

Мы поддерживаем мир, безопасность и спокойствие в нашей родной стране - Беларусь!

Просим учесть мнение трудового коллектива и принять меры по стабилизации обстановки в нашей стране с целью объединения белорусского народа".

Трудовой коллектив ОАО "Бобруйский мясокомбинат"

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