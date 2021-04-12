"Мы смотрели на Гагарина, как на Бога!" - воспоминания о встрече с первым космонавтом

Наша давняя читательница Валентина Соловей была среди тех, кто встречал первого космонавта мира Юрия Гагарина в Москве 60 лет назад. Она вспоминает, как судьба привела ее 14 апреля 1961 года на Красную площадь и как по-своему, пусть и опосредованно, "прикоснулась" к тому историческому полету в космос.

12 апреля, среда. Всеобщая радость

В 1961 году я оканчивала Пятигорский фармацевтический институт. С января по май нас отправляли на практику, после которой - госэкзамены, диплом и возвращение на родину по распределению. Ведь мы, белорусы, приезжали на учебу как национальные кадры (свой фармфакультет в Витебском мединституте открыли в 1959 году).

На практику нас распределяли в разные города России, Украины и Беларуси. Я получила направление в Москву - радости не было конца.

И вот в одно утро собираемся на практику. Вдруг в коридоре - какое-то движение, шум и восклицания. …Все бегут в красный уголок к телевизору. Это было 12 апреля 1961 года, среда. Сообщение о полете человека в космос! И человек-то это наш, советский! Гагарин Юрий Алексеевич. Показали его портрет - черно-белое изображение. Мы смотрели во все глаза - как на Бога! Скромный, серьезный, 27 лет…

Конечно же, мы, девочки, сразу помчались за газетами. Заодно купили и открытки - портрет Юры. Цена - 1 копейка, тираж - миллион экземпляров! А днем все устремились на Красную площадь: там уже толпы молодежи с плакатами. До позднего вечера - музыка, танцы, песни, транспаранты, всеобщая радость! Поздно вечером мы возвратились в общежитие, где только и разговоров, что о Юре, его родителях, крохах-дочурках Леночке и Галочке… Словом, наш дом гудел, как улей, чуть ли не до утра.

13 апреля. Такого ликования не помнили с 45-го

Назавтра, 13-го, объявили, что 14-го состоится торжественная встреча Гагарина, затем митинг и демонстрация на Красной площади. Мы в тот же день поехали в центр. На Красной площади снова "броуновское" движение, разговоры. Решили, что никуда отсюда не уйдем, проведем здесь ночь, а 14-го примем участие в митинге. А народ все прибывал и прибывал. Москвичи говорили, что такого ликования не припомнят с 9 мая 1945 года.

Однако порядок есть порядок. Милиция сделала так: выстроилась поперек площади в два-три ряда от Мавзолея до ГУМа, начала постепенно вытеснять толпы влево и вправо, освобождая таким образом пространство. Все тысячи собравшихся вынуждены были разойтись по домам.

14 апреля. Увидеть космонавта, сделать снимки

Утром 14-го мы опять поехали в центр: народу было такое множество, что не смогли продвинуться дальше Манежной площади. Слушали трансляцию митинга по громкоговорителям, потом долго ждали… И вот, наконец, началось движение колонн трудящихся: они строились в ряды еще на подходе к Манежу - по районам и учреждениям. И тут мы сообразили, что москвичи очень организованный народ: никого чужого в свои ряды не принимали.

Что же делать? Всем так хотелось увидеть Гагарина! В конце концов мы все потеряли друг друга из виду, и только, видимо, благодаря этому попали на желанную демонстрацию. У меня был фотоаппарат "Смена" - удалось встроиться в какую-то колонну и пройти по площади, увидеть Гагарина и даже сделать несколько снимков…

Было уже около 17 часов, и организаторам стало ясно: всем прибывшим и до ночи не пройти по площади. Демонстрацию "закрыли". Те, кто не успел пройти в рядах, досадовали и даже плакали. Трибуны на Мавзолее опустели, а молодежь продолжала веселиться и ликовать, петь и танцевать. Нас переполняло чувство гордости за нашу Родину, за то, что мы - первые в космосе! Поздно вечером давали грандиозный салют. Только к ночи стали расходиться, образовались огромные очереди в метро. Даже страшно было вливаться в этот поток - огромная масса людей, все стоят вплотную друг к другу. Двигались медленно, осторожно… Кругом - милиция, которая умело направляла потоки. Наконец добрались до дверей станции метро, внутри - переполненные вагоны улыбчивых пассажиров. Праздник же! Я тогда еще поняла, что такое бывает раз в жизни.

Космос навсегда остался для меня особой темой в судьбе. Я коллекционировала книги о Гагарине и других космонавтах. Особую гордость испытываю за наших белорусов: Климука, Коваленка и Новицкого.

Бронзовый бюст Юрия Гагарина откроют в День космонавтики в агрогородке Томашовка Брестского района - на малой родине первого белорусского летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Петра Климука.

Валентина СОЛОВЕЙ,

газета "7 дней".-0-