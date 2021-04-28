"Мы стали частичкой истории" - сотрудники Центра повышения квалификации МВД посетили Дворец Независимости

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов МВД с семьями посетили с экскурсией Дворец Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Группа из представителей этого учреждения сформировалась достаточно большая - более 60 человек. Но, как рассказал журналистам начальник оперативно-дежурной службы Центра повышения квалификации МВД Виталий Петоченко, желающих попасть во Дворец Независимости было намного больше. Поэтому в центре просят организовать для их сотрудников еще одну экскурсию.

"Наш коллектив занимается подготовкой молодого поколения сотрудников органов внутренних дел. Поэтому, я считаю, нашему коллективу просто необходимо посетить достояние всей белорусской нации, чтобы потом в процессе обучения лично передавать то настроение, те масштабы и идеи нашим будущим защитникам. Чтобы они получали эту информацию от личности, а не из телефонов, непонятно от кого и непонятно к чему призывающую", - заявил Виталий Петоченко.

Экскурсия во Дворец Независимости - это не только шанс побывать в залах, где проходят торжественные церемонии, важные совещания или международные переговоры. Это возможность оказаться в закулисье этих мероприятий, узнать о событиях и фактах, которые не выносятся на широкую публику, и, как выразился один из экскурсантов, начальник цикла социальных и правовых дисциплин Сергей Сайчик, возможность стать частичкой истории.

Из какого бы учреждения, организации или общественного объединения ни были экскурсанты во Дворце Независимости, они всегда приходят с супругами и детьми. Так поступил и начальник цикла кинологической подготовки Иван Елсаков. "Когда поднялся вопрос насчет экскурсии и стало ясно, что она состоится, я первым делом решил привести сюда детей и жену, чтобы они увидели эту красоту, почувствовали, приобщились. Дети очень ждали, когда они сюда смогут прийти, и очень впечатлились", - рассказал он.

В последнее время желающих попасть во Дворец Независимости все больше и больше. Каждую неделю здесь проходит по несколько экскурсий. Как правило, их организуют в среду, когда в президентском графике не запланированы совещания и встречи. В ставших уже историческими залах спешат побывать сотрудники министерств и ведомств, различных государственных органов, работники предприятий, представители общественных объединений и группы инициативных граждан.-0-

Фото Николая Петрова