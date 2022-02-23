Мы укрепляем народовластие, суверенитет и независимость. Ипатов о проекте Конституции

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы укрепляем народовластие, суверенитет и независимость, заявил директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Референдум. В теме".

"Если мы внимательно посмотрим на изменения и дополнения в Конституцию, то сказать, что это новеллы, о которых никто никогда не слышал, конечно же, нельзя. Все, что вобрал в себя новый проект Основного закона, - это то, что было в нашем государстве. И мы здесь ставим свою точку над i. То есть мы четко говорим: традиционные ценности - это вот это. Они есть, мы их закрепляем в Конституции. Всебелорусское народное собрание - мы не говорим создание, а придание правового статуса и четкое структурирование государственного устройства", - сказал Вадим Ипатов.

Директор НЦЗПИ подчеркнул, это не новеллы. "Мы укрепляем народовластие и свое государственное устройство, а также суверенитет и независимость", - дополнил он.-0-

Фото Николая Петрова