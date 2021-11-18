"Мы выполняем свои обещания". Эйсмонт об урегулировании кризиса с беженцами и предложенном Меркель механизме

18 ноября, /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выполняет свои обещания в рамках реализации механизма, который Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом БЕЛТА заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт в ответ на просьбу проинформировать об обстановке на данный момент и действиях белорусской стороны в направлении урегулирования кризиса с беженцами.

"Да, в развитие разговоров Президента Беларуси с канцлером Германии я проинформирую об обстановке на этот момент. На сегодняшний день на территории Беларуси находится порядка 7 тыс. беженцев. Из них на границе - в так называемом стихийном лагере - около 2 тыс. человек. И от 200 до 500 человек - по имеющей информации - также находятся на границе, но стихийно, в других точках. Это беженцы, которых поляки пытались выкинуть силой за пределы Польши после того, как люди туда уже проникли", - отметила Наталья Эйсмонт.

Она рассказала, что в ходе первого разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель механизм, который предложил Президент Беларуси, был следующим: "Европейский союз создает гуманитарный коридор для 2 тыс. беженцев, которые находятся в лагере. Мы берем на себя обязательство содействовать (насколько это возможно и при их желании) остальным 5 тысячам вернуться на Родину. И Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию".

"Как видите, даже уже на сегодняшний день, мы свои обязательства выполняем! Да, к сожалению, только около 400 беженцев согласились вернуться на родину. Всего, если быть точными, в самолете, который улетел сегодня - 374 пассажира, преимущественно граждане Ирака", - отметила пресс-секретарь.

По ее словам, остальные, те, кто находится в Беларуси, - продолжают настаивать на обеспечении гуманитарного коридора в Западную Европу, и прежде всего в Германию. "То есть пока они категорически отказываются улететь, но мы будем над этим работать. И тем не менее, уже можно говорить о том, что работа миграционных служб Беларуси совместно с Министерством иностранных дел дала результат. Мы выполняем свои обещания. Притом, что со стороны Евросоюза пока не выполнено ни одного обязательства", - обратила внимание Наталья Эйсмонт.

Более того, Евросоюз пока даже не приступил к переговорам на уровне экспертов, о чем договорились Президент Беларуси и канцлер Германии во время второго разговора.

"И еще. В связи с тем, что в последние двое суток - применив против мирных беженцев слезоточивый газ, светошумовые гранаты, используя ядохимикаты, гербициды, пестициды и так далее - польское Правительство объявило это некоей "победой", причем не только над Беларусью, но и над Россией (именно так преподносятся ими в СМИ события на белорусско-польской границе - мы же понимаем, для того, чтобы отвлекать внимание собственной общественности, польского народа), Президент в этой связи на совещании с миграционными службами и другими органами власти поручил максимально содействовать возвращению беженцев на родину и выполнению их других пожеланий. Условие одно - их желание. Силой выталкивать в Ирак, Сирию или другие страны - мы никого не будем", - подчеркнула Наталья Эйсмонт.-0-