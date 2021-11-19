"Мы ждем положительного решения от Европы. Домой не вернемся": 12-й день беженцев на границе

19 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Многие из людей, застрявших на границе, готовы дожидаться положительного для них разрешения ситуации. Они намерены попасть в Германию и другие страны Евросоюза, рассказал корреспонденту БЕЛТА один из беженцев.

Сегодня идет 12-й день нахождения нескольких тысяч беженцев на белорусско-польской границе. Ночь во временном пункте размещения в транспортно-логистическом центре провели около 2 тыс. человек. Для некоторых она была первой теплой ночью: вчера стихийные лагеря у пункта пропуска "Брузги" и у линии польской границы покинули последние обитатели.

"Да, переночевал под крышей. Условия хорошие, лучше, чем в лесу. Белорусская сторона обеспечивает нас всем необходимым. Есть еда, вода, выдавали и сменные вещи. Но мы прежде всего ждем, что наша ситуация разрешится. Мы все хотим попасть в Германию, другие страны ЕС и не понимаем, почему Польша нас не пропускает, ведь мы в ней оставаться не хотим", - рассказывает один из мужчин. Он уверен, что большинство беженцев будет дожидаться положительного решения. Возвращаться в Ирак он не намерен.

"Я тоже туда не вернусь. Там нет для меня работы, но зато есть угроза моей жизни. Мне обещали трудоустройство в Германии, но почему-то не держат слово", - говорит другой и интересуется у журналистов новостями по теме.

Сейчас в пункте временного размещения в ТЛЦ находятся около 2 тыс. человек. Они обеспечены горячим питанием, питьевой водой, спальными принадлежностями. Днем работает автолавка. Круглосуточно организовано и медицинское сопровождение.-0-