Мычко: 70% звонков на инфолинию БОКК связано с психосоциальной поддержкой в контексте COVID-19

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большая часть звонков на инфолинию Белорусского Красного Креста связана с потребностью в психосоциальной поддержке в контексте COVID-19. Об этом сообщила генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Ольга Мычко во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы видим, что помимо каких-то физических действий от волонтеров востребовано предоставление услуг психосоциальной поддержки. После первой волны COVID-19 было сформулировано это направление работы - создание такого сервиса, как инфолиния. Единый номер 201 - для мобильных операторов и 122 - для обычной телефонной сети. Обученные волонтеры и психологи оказывают психосоциальную поддержку тем, кто на изоляции. Или в кризисной ситуации, ведь вопросы домашнего насилия и другие вызовы в условиях эпидситуации не прошли незамеченными в обществе", - рассказала Ольга Мычко.

Дополнительно через инфолинию организована возможность получить очные консультации психологов анонимно на базе центра "Открытый дом" в Минске, а в регионах - по запросу.

"70% звонков на инфолинию - это звонки именно в контексте COVID-19 и по оказанию психосоциальной поддержки. Людям надо выговориться, когда они долго сидят дома, им не хватает общения", - добавила Ольга Мычко. Некоторые просто звонят, чтобы хотя бы с кем-то пообщаться. Бывает, люди с зависимостями пользуются инфолинией, чтобы решать вопросы, которые теперь не могут адресовать организациям и специалистам, у которых обычно обслуживаются. "А есть люди, которым просто надо услышать совет, ободрение, слова поддержки и адреса помощи", - отметила она.

Звонки по единым номерам принимаются с 10.00 до 18.00 - это время самое оптимальное, так как днем людям на изоляции сложнее всего пережить одиночество.

"Сегодня на линии работают 30 волонтеров, которые прошли необходимое обучение. Но эти тренинги ресурсоемкие - требуют времени, особенно в онлайн-формате. Для инфолинии 30 человек было бы достаточно, но кто-то болеет, кто-то не может, кто-то выгорает", - пояснила Ольга Мычко. Рекрутинг продолжается в режиме нон-стоп. Причем речь не только о волонтерах для инфолинии. На сайте БОКК можно заполнить анкету и указать, какого рода помощь вы хотели бы и можете оказывать.

В целом, руководитель национального общества Красного Креста отметила уникальность 2020 года, когда сама общественная организация испытывалась на прочность. 30% волонтеров - как раз люди пожилого возраста. "В условиях COVID-19 именно эта категория - основные бенефициары услуг. Поэтому наши волонтеры перепрофилировались: вместо предоставления прямых услуг они прошли тренинги и оказывают психосоциальную помощь. Мы видим для себя это одним из важных направлений", - сказала Ольга Мычко.

Укрепление взаимодействия с ТЦСОН для организации доставки на дом, обучение всех волонтеров по единому стандарту, обеспечение их безопасности, координация работы - все это тоже важные достижения этого года. Равно как и консолидация общества, в котором возникло немало спонтанных инициатив взаимопомощи в условиях COVID-19.-0-

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