Мычко: возложение венков в преддверии Дня Победы необходимо живым, а не погибшим

5 мая, Светлогорский район /Корр. БЕЛТА/. Возложение венков к мемориалам ко Дню Победы необходимо не мертвым, а живым - как дань памяти павшим героям и уважаемым ветеранам. Такое мнение высказала генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Ольга Мычко сегодня во время акции "Беларусь помнит. Помним каждого" у мемориала "Операция "Багратион" в Светлогорском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Ольга Мычко накануне Дня Победы и Международного дня медицинской сестры посетила Гомельскую область. Она отметила, что первая декада мая для Белорусского общества Красного Креста - особая. Она открывает месячник Красного Креста, а 8 мая отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. "И, конечно, 9 Мая - дата, которая помогает объединяться и делать добрые дела. Она дорога каждому белорусу. Она знаменательна и для Белорусского общества Красного Креста - и БОКК, и сестры милосердия проявили себя на фронтах войны. Поэтому мы не смогли не приехать и не отдать дань памяти тем, кто, по сути, дал нам путевку в жизнь. Возложение венков к мемориалам нужно не мертвым, это необходимо живым как дань памяти павшим героям и уважаемым ветеранам", - подчеркнула генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста.

Вместе с представителями региональной организации БОКК Ольга Мычко возложила цветы к знаковому мемориалу. Она ознакомилась с ходом строительства мемориального комплекса на месте сожженной в годы войны деревни Ола Светлогорского района.

Вопрос о создании здесь мемориального комплекса озвучила в декабре прошлого года во время общения Президента Беларуси со студентами и преподавателями медицинских университетов студентка гомельского вуза. Александр Лукашенко поддержал инициативу. Финансирование работ велось в том числе за счет средств, заработанных во время республиканского субботника. 25 апреля на этой площадке трудилось руководство области и Светлогорского района, актив БРСМ, работники Гомельского домостроительного комбината. Выравнивали грунт, укладывали тротуарную плитку, благоустраивали территорию, высаживали яблони специального сорта - Ола. До ввода мемориала еще необходимо сделать важные штрихи.

76 лет назад в Оле собрались соседи из близлежащих деревень. Утром 14 января 1944 года немецкий карательный отряд вместе с войсковой частью окружил деревню. Людей загоняли в дома и затем поджигали. Тех, кто пытался убежать, расстреливали, бросали в огонь живыми. В деревне погибло почти в 12 раз больше людей, чем в Хатыни: 1758 человек, из них 950 - дети. После войны Ола не возродилась.

Ольга Мычко посетит также места захоронений сестер милосердия в Гомеле и Гомельском районе, работавших во время Великой Отечественной войны и награжденных медалью имени Флоренс Найтингейл.

Член Совета Республики, председатель региональной организации БОКК Алла Смоляк рассказала о работе современных сестер милосердия Гомельской области - медико-социальной службы Красного Креста "Дапамога". По мнению сенатора, в мирное время их вклад не менее важен.-0-