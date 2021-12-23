Мысливец: масштабное социсследование будет служить основой для принятия управленческих решений

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полученная информация будет служить основой для принятия и управленческих решений - как тактических, так и стратегических. Об этом газете "СБ. Беларусь сегодня" заявил директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец, комментируя результаты масштабного социсследования "Беларусь. Мнение о будущем", сообщает БЕЛТА.

"Столь масштабные исследования проводятся в целом нечасто, так как существующие технологии позволяют обеспечить репрезентативность получаемой информации при условии выборки в пределах 1000 с небольшим человек. Но при данном исследовании была сформирована выборка стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта) и многоступенчатая, генеральную совокупность составило экономически занятое население. В процессе выборки осуществлялся контроль по возрасту и полу. Исследование репрезентативно, данные опубликованы, и в обществе идет их широкое обсуждение, что свидетельствует о высоком интересе к такого рода информации, позволяющей определить направления, по которым стоит работать и социологам, и белорусскому государству. Уверен, что полученная информация будет служить основой для принятия и управленческих решений - как тактических, так и стратегических, осуществлять их планирование", - отметил эксперт.

По его словам, эти знания имеют еще ярко выраженный формирующий характер. "Результаты данного исследования, если говорить об уникальности, состоят в том числе в выходе на уровни интерпретации, использования и применения полученных результатов в практической деятельности и органов государственного управления, и системы образования, и для средств массовой информации это серьезный источник. Да и для каждого - хороший повод задуматься и узнать что-то новое для себя, - сказал Николай Мысливец. - Мы получили результаты, обсуждаем их сейчас. Но, на мой взгляд, это лишь промежуточный этап. Это своего рода запятая. Потому что дальше принципиально важно задуматься, что с этим делать и как с этим жить. Безусловно, интересна та коммуникация, которая существует в разных средах. Важно проанализировать, что происходит, и определиться, чего мы достигли, где мы находимся. Но мини-результаты, которые, в частности демонстрируют то, что помимо позитивного отношения и доверия к существующим институтам власти, помимо высокой степени удовлетворенности различными сферами нашей жизни мы видим, что есть процент тех, которые затруднились ответить на какие-то вопросы, есть неопределившиеся. Абсолютно закономерно будет продолжать работу с этими категориями людей в разных форматах".

Директор Института социологии НАН рассказал, что ученые делают это в виде круглых столов и конференций, в виде опубликованных статей, публикаций в прессе. А специалисты из числа тех, кто обеспечивает управленческие функции, должны четко представить себе, с какими вопросами следует идти в трудовые коллективы, работать в местной прессе. О чем следует доносить информацию людям на селе и в городе.

"Не останавливаться на этом - принципиально важный момент. Инструмент - это способ получения новой информации, но очень важно разумно эту информацию применить для того, чтобы конструктивный, консолидирующий и созидательный ее потенциал не замер на этой точке. Мы - в начале большого пути", - резюмировал Николай Мысливец.

В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом Института социологии НАН Беларуси совместно с Аналитическим центром EcooM было проведено большое социологическое исследование "Беларусь. Мнение о будущем". Изначально оно планировалось как закрытое, но Президент поручил обнародовать его результаты. В опросе приняли участие 10 217 респондентов из числа экономически занятого населения страны, трудящегося на почти 350 предприятиях и организациях различных сфер и форм собственности по всей Беларуси. -0-