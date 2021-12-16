Мысливец: социсследование "Беларусь. Мнение о будущем" выявило достаточно четкие тенденции

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабное социологическое исследование "Беларусь. Мнение о будущем" выявило достаточно четкие тенденции, заявил журналистам директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец, комментируя результаты исследования, передает корреспондент БЕЛТА.

"Результаты данного исследования позволили убедиться в том, что динамика мнений людей относительно ожидаемых изменений в Конституции, отношения к санкциям и готовности принять участие в референдуме коррелирует. Можно говорить о достаточно четких тенденциях. Это исследование одно из тех, которые мы проводили за последнее время. И принципиально важно отметить, что в социологии значимы не только цифры и данные, полученные в результате единовременного исследования. Но гораздо более значима тенденция, которую можно фиксировать на основе различных опросов", - сказал Николай Мысливец.

По его словам, исследование, учитывая большую выборочную совокупность и репрезентативность, дало очень серьезный пласт информации. "Эта информация должна и будет использоваться не только среди аналитиков, ученых и тех, кто занимается изучением современных общественных тенденций. Но это информация, которая будет, безусловно, интересна для обсуждения и в трудовых коллективах, и в студенческих группах, как один из источников при принятии решений", - подчеркнул директор Института социологии.

В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" совместно с Аналитическим центром EcooM проведено масштабное социологическое исследование "Беларусь. Мнение о будущем". В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность - экономически занятое население. Выборка многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.

Следует отметить высокий интерес граждан к анкетированию, большинство из которых положительно восприняли интерес социологов к их позиции и оценкам. Опрос воспринят как возможность донести свое мнение о текущих процессах, волнующих проблемах и будущем страны. Граждане высказывали пожелания о более частом проведении подобных социологических исследований. В живом обсуждении с интервьюерами респонденты поднимали вопросы обеспечения водоснабжением, строительства объектов социальной и досуговой инфраструктуры, качества и доступности медицинского обслуживания и другие. Все поступившие замечания услышаны и поставлены на контроль местной исполнительной властью.-0-

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