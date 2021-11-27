Мысливец: социсследование в преддверии референдума носит масштабный характер

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социологическое исследование в преддверии референдума носит масштабный характер. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси кандидат социологических наук Николай Мысливец, сообщает БЕЛТА.

"В настоящее время такой опрос уже проводится. Он носит масштабный характер, в его основе - репрезентативная выборка из более чем 10 тыс. респондентов. Опрашиваются представители самых разных социально-демографических, профессионально-образовательных, поселенческих групп общества по всей территории страны. Среди вопросов, на которые отвечают респонденты, - о готовности принять участие в референдуме, об отношении к изменению Конституции, об оценке динамики собственного материального положения и ряд других. Формирование столь масштабной выборочной совокупности обусловлено не только стремлением получить репрезентативную информацию, но и возможностью непосредственного информирования населения через принявших участие в опросе граждан об их отношении к предполагаемым изменениям", - сказал социолог.

По словам Николая Мысливца, для взаимодействия власти и народа всегда важна обратная связь, по этому вопросу регулярно проводятся социологические исследования. "Мы изучаем удовлетворенность граждан работой служб "одно окно", прямыми телефонными линиями, которые организуют на местах органы исполнительной власти. Мы предлагаем респондентам ответить на вопросы относительно тех проблем, которые их непосредственно волнуют. А это сферы труда и быта, семейной жизни, досуговые практики, состояние собственного здоровья и многие другие, - сказал эксперт. - Результаты таких исследований доводятся до сведения широкого круга заинтересованных лиц. Для нас очень важна обратная связь. Мы представляем полученные данные в научных статьях, монографиях, публикациях в прессе, выступаем с ними на пресс-конференциях".

Николай Мысливец рассказал: доверие к результатам исследований его института весьма высокое. "Наши заказчики, а это министерства и ведомства, иные органы государственного управления, предприятия реального сектора экономики, удовлетворены предоставляемой им социологической информацией. Проводятся исследования и для Национальной академии наук. В данном случае один из приоритетов - подготовка кадров высшей научной квалификации, их мотивация и возможности реализации собственного потенциала. Для нас главное - оперативность, качество и работа на результат. В контексте доверия к результатам наших исследований принципиально важной является задача повышения социологической грамотности и социологическое просвещение как населения страны в целом, так и управленческих кадров", - резюмировал директор Института социологии НАН.-0-