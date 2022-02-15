Мысливец: участие в референдуме - факт причастности к строительству нашей государственности

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в референдуме - факт причастности к строительству нашей государственности. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал директор Института социологии Национальной академии наук кандидат социологических наук, доцент Николай Мысливец. Сегодня в рамках просветительского проекта "В режиме правды" он встретился с профессорско-преподавательским составом и обучающимися Белорусского государственного университета культуры и искусств по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию.

"Такие площадки, безусловно, эффективны и необходимы. Если говорить, допустим, про университетскую среду, в первую очередь про студентов - это форма общения с экспертами, со специалистами в области права, истории, философии, которые способны квалифицированно и максимально полно объяснить суть тех изменений, которые вносятся в текст Основного закона страны. Запрос такой есть, и такое общение на площадках полезно и актуально и для самих участников, и для тех экспертов, которые их проводят. Потому что есть возможность узнать, что востребовано, какие вопросы возникают, что наиболее актуально, обсудить посредством диалога, - отметил Николай Мысливец. - Когда я рассказываю о проекте Конституции, о тех новациях, которые вносятся, я подчеркиваю, что все эти изменения продиктованы нашей жизнью, теми изменениями, которые происходят в различных сферах современной жизни, к которым мы все абсолютно причастны. Это не придуманные, не изобретенные специалистами-правоведами какие-то нормы, а это в том числе наша повседневность, которая преломляется соответствующим образом в тексте проекта Конституции, в тех положениях, которые меняются".

Директор института подчеркнул, что участие в референдуме - это проявление гражданского долга. "Участвуя в референдуме, мы определяем, чего мы хотим сами, к чему мы планируем стремиться, чего мы хотим достигать. Каждый гражданин самостоятельно определяет формат своего участия в этом будущем. Голосуя за проект, мы принимаем не просто те изменения, которые заложены в Конституции, но принимаем на себя обязательства по реализации этих, в том числе новых, направлений государственной политики", - добавил он.-0-