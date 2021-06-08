Мытье рук 6-10 раз в день существенно снижает риск инфицирования - санэпидслужба

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мытье рук 6-10 раз в день существенно снижает риск инфицирования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Согласно результатам опроса, опубликованного РЦГЭиОЗ, который был приурочен ко Всемирному дню гигиены рук, более 96% опрошенных постоянно моют руки после возвращения с улицы, 89% - перед едой. "Таким образом, от 4 до 11% участников не в полном объеме выполняют гигиенические мероприятия по мытью рук в тех ситуациях, когда это крайне необходимо", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте центра.

По результатам опроса также установлено, что около 15% участников моют руки до 5 раз в день. Вместе с тем важно знать, что мытье рук от 6 до 10 и более раз в день может существенно снизить риск инфицирования различными кишечными и воздушно-капельными инфекциями.

Опрос выявил наличие некоторого расхождения между знаниями и практическими навыками участников: 42% опрошенных сообщили, что считают, что должным образом руки можно вымыть за 20-30 сек. (это действительно наиболее оптимальное время), однако только 1/3 из них придерживается этого времени, около 38% опрошенных моют руки в течение 5-15 сек. В то же время 1/3 участников сообщила, что моет руки более 1 мин.

Каждый десятый опрошенный полагает, что руки можно вымыть качественно и без мыла. Однако мытье рук с мылом по сравнению с мытьем просто водой имеет существенно более высокую эффективность в удалении микроорганизмов с поверхности кожи, отметили в центре.

Всемирный день гигиены рук отмечается ежегодно 5 мая.-0-