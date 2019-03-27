МЗКТ поставил 22 автобуса для участников II Европейских игр

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Минский завод колесных тягачей" согласно заключенному в начале года договору до конца апреля поставит автотранспортным предприятиям страны 30 автобусов среднего класса "Неман", к настоящему времени поставлено 22 автобуса, шесть из которых переданы сегодня в адрес ОАО "Минскоблавтотранс". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе завода.

Во время II Европейских игр эти автобусы будут курсировать в Минске, после чего продолжат свою работу в автопарках страны.

Выпущены автобусы в Лиде на автосборочном производстве "Неман", входящем в структуру МЗКТ. Они комплектуются 170-сильными двигателями, с независимой передней подвеской. В салоне установлено 28 сидений класса люкс с высокой спинкой, боковой поддержкой, трехточечным ремнем безопасности, откидной подставкой для ног. Автобусы оборудованы Wi-Fi, DVD-системой с двумя потолочными мониторами, кондиционером. Сервисные блоки в багажных полках оснащены разъемами USB для зарядки мобильных телефонов. В салоне обеспечен высокий уровень шумо- и теплоизоляции.

Фото МЗКТ

В производственной линейке лидского предприятия городские, пригородные, междугородние, туристические и школьные автобусы.

II Европейские игры пройдут в белорусской столице с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-