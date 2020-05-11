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11 мая 2020, 16:23

МЗП и денежные доходы населения за апрель не индексируются - Минтруда

Фото из архива
Фото из архива

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за апрель 2020 года не индексируются, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Как пояснили в Минтруда, в соответствии с законом "Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции" индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за апрель к марту 2020-го составил 100,6%, к январю этого года - 102,5%. Он не превысил пятипроцентного порога к январю 2020 года - месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки. Поэтому денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, за апрель 2020 года не индексируются. Также он не превысил пятипроцентного порога к февралю 2020 года - месяцу пересмотра бюджета прожиточного минимума. Поэтому денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за апрель также не подлежат.

Минимальная заработная плата с 1 января 2020 года была установлена в размере Br375 постановлением Совета Министров от 29 августа 2019 года №582 и не индексируется.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).-0-

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