МЗП и денежные доходы населения за август не индексируются

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения за август 2020 года не индексируются, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Как пояснили в Минтруда, в соответствии с законом "Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции" индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией. Она производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за август к июлю 2020-го составил 100,2%, к январю этого года - 102,9%. Он не превысил пятипроцентного порога к январю 2020 года - месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки. Поэтому денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, за август этого года не индексируются.

Также, поскольку бюджет прожиточного минимума пересмотрен с 1 августа 2020 года, денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за август не подлежат.

Минимальная заработная плата с 1 января 2020 года была установлена в размере Br375 постановлением Совета Министров от 29 августа 2019 года №582 и не индексируется.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещаются потери от инфляции по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).-0-