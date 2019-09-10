МЗП и денежные доходы населения за август не индексируются - Минтруда

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за август не индексируются, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В Минтруда пояснили, что в соответствии с законом "Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции" индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за август к июлю составил 99,8%. Он не превысил пятипроцентного порога к январю 2019 года (месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета) и к маю 2019 года (месяцу пересмотра заработной платы, государственных стипендий обучающимся, стипендий клиническим ординаторам, стипендий работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной и дневной форме обучения в другой населенный пункт, и других доходов, получаемых из бюджетных источников, устанавливаемых от размера тарифной ставки первого разряда). В связи с этим указанные виды доходов за август не индексируются.

Минимальная заработная плата установлена с 1 января 2019 года в размере Br330 и за август также не индексируется. Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).-0-