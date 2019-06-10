МЗП и денежные доходы населения за май не индексируются - Минтруда

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за май не индексируются, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Как пояснили в Минтруда, в соответствии с законом "Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции" индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за май к апрелю составил 100,3%. Он не превысил пятипроцентного порога к январю 2019 года (месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета). В связи с этим указанные виды доходов за май не индексируются.

Минимальная заработная плата установлена с 1 января этого года в размере Br330 и индексации за май также не подлежит. Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Денежные доходы, устанавливаемые от размера тарифной ставки первого разряда, - заработная плата бюджетников, а также стипендии - единовременно пересмотрены 1 мая текущего года.-0-