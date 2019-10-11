МЗП и денежные доходы населения за сентябрь не индексируются - Минтруда

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за сентябрь не индексируются, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В Минтруда пояснили, что в соответствии с законом "Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции" индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за сентябрь к августу составил 100,5%. Он не превысил пятипроцентного порога к августу 2019 года (месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета). В связи с этим указанные виды доходов за сентябрь не индексируются.

Минимальная заработная плата установлена с 1 января 2019 года в размере Br330 и за сентябрь также не индексируется. Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Денежные доходы населения за сентябрь, подлежащие индексации в соответствии с законодательством, индексируются в пределах Br230,91.-0-