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18 мая 2021, 16:27

На аэродроме Мачулищи приземлился самолет с 300 тыс. китайских вакцин от COVID-19

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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На аэродроме Мачулищи приземлился военно-транспортный самолет Ил-76МД с гуманитарной помощью от Китайской Народной Республики. На борту - китайская вакцина от коронавируса, передает корреспондент БЕЛТА.

Вакцину разработала компания China National Biotec Group - подразделение крупнейшей китайской фармкорпорации Sinopharm. В феврале КНР передала нашей стране 100 тыс. доз этой вакцины. А сегодня в Беларусь прибыло еще 300 тыс. доз - на 150 тыс. человек.

Министр здравоохранения Беларуси и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси подписали акт о передаче нашей стране вакцины от COVID-19 в качестве гуманитарной помощи. Препарат будет передан на склад РУП "Белфармация" для дальнейшего распределения в регионы.

Посол КНР в Беларуси Се Сяоюн подчеркнул, что передача второй партии вакцины отражает глубокие дружественные чувства китайского народа к белорусам. "Еще с начала вспышки эпидемии Китай и Беларусь поддерживают друг друга. Мы надеемся, что наша вакцина поможет нашим белорусским друзьям в успешной борьбе с коронавирусом. В мире еще свирепствует эпидемия, обнаружены мутации вируса с очень высокой инфекционностью, поэтому человечеству предстоит еще долгая и трудная борьба с COVID-19. Китайское правительство и народ готовы совместно с белорусской стороной в дальнейшем продолжать плодотворное сотрудничество, в том числе и в области вакцинации, для эффективной защиты здоровья людей и безопасности наших двух стран", - сказал он.

В свою очередь министр здравоохранения Дмитрий Пиневич поблагодарил китайскую сторону за оказанную Беларуси помощь. "Сегодняшнее событие является продолжением добрых традиций взаимосотрудничества двух стран, что особенно важно в тяжелые времена. Ранее мы уже получали партию вакцины, которая тотчас же была применена для борьбы с коронавирусом. И сегодня мы встречаем еще 300 тыс. доз препарата. Эта вакцина является одним из лучших образцов фармацевтической промышленности в КНР и сертифицирована ВОЗ. Я готов заверить, что все китайские граждане, проживающие в Беларуси, будут также вакцинированы", - сказал он.

Формирование партии вакцины обеспечено благодаря слаженной работе министерств иностранных дел Беларуси и Китая, посольств двух стран, Министерства здравоохранения Беларуси, Государственного агентства КНР по международному развитию и сотрудничеству, корпорации "Синофарм" и других ведомств.

Доставка из Китая вакцины от коронавируса осуществлялась самолетом Министерства обороны Беларуси при участии Министерства по чрезвычайным ситуациям. Военно-транспортный самолет Ил-76МД вылетал по маршруту Мачулищи - Пекин - Мачулищи. Общая протяженность маршрута военного борта составила 13 600 км.

"Вооруженные Силы всегда готовы в любой момент оказать необходимую помощь Министерству здравоохранения в борьбе с коронавирусом. В таком режиме мы работаем уже около года. Это уже пятый рейс с гуманитарной помощью, который мы совершаем в Китайскую Народную Республику и обратно по доставке грузов медицинского назначения", - отметил командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майор Игорь Голуб. - Благодаря налаженным связям и наработанному опыту в этот раз мы организовали доставку в кратчайшие сроки. Самолет находился в воздухе порядка 20 часов без перерывов с двумя экипажами".

Официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Виталий Новицкий напомнил, что Беларусь была одной из первых стран, которая в январе 2020 года оказала помощь Китайской Народной Республике в связи со вспышкой коронавируса.

"За все время существования Министерства по чрезвычайным ситуациям более 70 раз мы участвовали и организовывали гуманитарные и спасательные миссии. На территории нашей страны мы работали при содействии Министерства обороны, Министерства иностранных дел, Государственного пограничного комитета, Государственного таможенного комитета. Сейчас силами курсантов Университета гражданской защиты МЧС организована разгрузка вакцины для того, чтобы максимально быстро передать ее в структуру Министерства здравоохранения", - добавил он.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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