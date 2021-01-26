На Августовском канале заметили редкую для Беларуси птицу - оляпку

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Августовском канале под Гродно заметили редкую для Беларуси птицу - оляпку, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

"В наши края оляпки прилетают зимовать из Скандинавии и стран Балтии, когда там наступают продолжительные морозы. В местах гнездования эти птицы держатся чистых горных речек. На зимовке они ищут похожие условия - открытые участки быстрых неглубоких рек с каменистыми отмелями. В Беларуси оляпка - редкая гостья, особенно в последнее десятилетие. С момента последней регистрации этой птицы в нашей стране прошло 8 лет. Возможно, в связи с теплыми зимами птицы зимовали ближе к местам гнездования. Но недавние суровые морозы вынудили их улететь дальше на юг", - рассказали в АПБ.

Оляпка - небольшая черно-коричневая птица с белым горлом и грудью. Длина ее тела - 18-20 см. Относится к отряду воробьинообразных.-0-