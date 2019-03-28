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На автодороге М1/Е30 планируют провести ремонт

Общество 28.03.2019 | 15:03

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На автодороге М1/Е30 планируют провести ремонтные работы, сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в пресс-центре БЕЛТА.

"Задумываемся о том, чтобы приступить к реконструкции и ремонту дороги М1/Е30, подходят все эксплуатационные сроки. Последние ремонты выполнялись лет 10-12 назад, а на некоторых участках и гораздо ранее", - сказал Алексей Авраменко.

В ближайшее время завершается реконструкция автодороги М6. "К 1 июня по ней полностью должно быть открыто движение. Это очень крупный инфраструктурный проект - около 150 км обновленного транспортного коридора, который будет вести к границе с Польшей", - отметил министр.

/Будет дополнено/.-0-

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Теги
дороги, Министерство транспорта и коммуникаций, ремонт
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