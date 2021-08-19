На базе НАН действуют 45 международных исследовательских центров

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на базе Национальной академии наук действуют 45 международных исследовательских центров. Об этом сообщил на пресс-конференции "Беларусь интеллектуальная. Современная экосистема инноваций" главный ученый секретарь НАН Андрей Иванец, передает корреспондент БЕЛТА."Сегодня на базе организаций НАН действуют 45 международных исследовательских центров (из России, Китая, Вьетнама, Республики Корея, Японии, Германии, Польши, Украины, Италии и других стран)", - сказал Андрей Иванец.Также создаются новые международные исследовательские центры и лаборатории на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". "К примеру, в 2018 году образовано совместное научно-производственное предприятие ЗАО "Авиационные технологии и комплексы". Это 33-й резидент индустриального парка, который в настоящее время успешно функционирует и занимается разработкой беспилотных летательных аппаратов, - отметил он. - В 2020 году на основе рамочного соглашения между НАН и Академией наук провинции Гуандун организовано ООО "Китайско-белорусский инновационный центр промышленных технологий" (65-й резидент парка "Великий камень"). Сейчас совместно с Китайской академией наук создаем Китайско-белорусский международный инновационный центр".Академия наук работает с партнерами из более чем 100 государств. "Мы выполняем прямые международные контракты с нашими коллегами из более чем 60 стран. Всего действует более 200 договоров о сотрудничестве с научными, научно-производственными центрами по целому ряду направлений", - добавил главный ученый секретарь.Основные направления экспорта Академии наук - поставка высокотехнологичных товаров (в том числе оборудования), выполнение контрактных научно-исследовательских работ в таких областях, как машино- и приборостроение, порошковая металлургия, металлообработка, лазерная физика, биотехнологии, новые материалы, химические технологии и информационно-коммуникационные технологии."Сегодня все ученые Национальной академии наук нацелены на создание новых технологий, внедрение их в реальный сектор экономики, а также на участие в реализации всех планов социально-экономического развития Беларуси, которые утверждены нагоды", - подытожил Андрей Иванец.-0-