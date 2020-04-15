На БелАЭС проводится комплексный мониторинг окружающей среды

15 апреля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Комплексная программа наблюдений за радиационными характеристиками окружающей среды выполняется на Белорусской АЭС. Об этом сообщил сегодня во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник службы радиационного мониторинга Белгидромета Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Михаил Коваленко, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Коваленко

"С 2016 года мы занимаемся организацией сети пунктов наблюдений в районе размещения БелАЭС. Работы на пунктах уже ведутся, мы получаем на них данные, от которых будем отталкиваться при анализе влияния атомной электростанции на окружающую среду, - сказал начальник службы. - В дальнейшем, когда лаборатория радиационного контроля окружающей среды БелАЭС начнет свою работу, именно она продолжит выполнять программу комплексного экологического мониторинга в зоне наблюдения АЭС. За Минприроды останется только выполнение контролирующих функций посредством проведения наблюдений на пунктах Национальной системы мониторинга окружающей среды".

В районе БелАЭС с 2017 года функционирует автоматизированная система контроля радиационной обстановки Минприроды, состоящая из 10 пунктов измерения, расположенных как в зоне наблюдения АЭС, так и за зоной. В ближайшее время в зоне наблюдения будут введены в эксплуатацию еще 10 автоматических пунктов измерения, принадлежащих непосредственно БелАЭС.

Периодичность наблюдений будет определяться регламентом. "На наших пунктах мониторинга отбор проб поверхностных вод осуществляется 5 раз в год, почв - ежегодно, отборы проб атмосферного воздуха проводятся ежедневно. Автоматизированная система контроля радиационной обстановки измеряет мощности дозы гамма-излучения ежеминутно и каждые 10 минут передает нам эти данные. В режиме реального времени эта информация передается и коллегам в МЧС", - рассказал начальник службы.

Заместитель генерального директора по научной работе ГНУ "Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны" НАН Беларуси Александр Трифонов сообщил, что их институтом также будет проводиться мониторинг по всем направлениям. "Этот мониторинг будет осуществляться ежегодно, а в конце года будет выпускаться отчет, который разместят в общей доступности", - отметил он.

Также Александр Трифонов рассказал, что специалистами института были проанализированы различные случаи аварий. "Основная причина аварий - человеческий фактор. В проекте Белорусской АЭС существенно снижено влияние человеческого фактора. Если станция выходит на аварийный режим, системы действуют таким образом, чтобы оператор не мог вмешиваться в работу станции примерно 30 минут, то есть он не может за это время принять ошибочные решения. Это очень важно. Поэтому и удалось достигнуть высоких показателей безопасности БелАЭС", - подчеркнул эксперт.-0-

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Беларусь модернизирует свою сеть пунктов наблюдений в зонах влияния АЭС сопредельных государств "Система создавалась более десяти лет назад, поэтому морально и физически устарела, и мы хотим довести ее до технического уровня системы, которая организована нами вокруг Белорусской АЭС", - рассказал начальник службы радиационного мониторинга Белгидромета Михаил Коваленко.