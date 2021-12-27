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27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На БелАЭС успешно завершена загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.
"27 декабря 2021 года на Белорусской атомной электростанции завершены работы по загрузке ядерного топлива в активную зону реактора второго энергоблока. В реактор загружены 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом", - рассказали в пресс-службе.
В рамках дальнейшей реализации программы физического пуска блока будут выполнены работы по сборке и уплотнению реактора с проведением необходимых гидравлических испытаний, переводу реакторной установки в горячее состояние и ее вывод на минимально контролируемый уровень мощности.-0-