28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской АЭС довольны уровнем подготовки студентов-атомщиков, которые после окончания вузов приходят работать на станцию, сообщил заместитель начальника учебно-тренировочного центра БелАЭС Александр Ерин сегодня во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы активно сотрудничаем с вузами, принимаем студентов на производственную, преддипломную практику. Участвуем также в этапе распределения студентов на нашу АЭС. Для примера можно сказать, что в последние годы практику у нас ежегодно проходили более 100 человек, распределялись на наше предприятие около 70-80 человек. Эти люди показывают свое профессиональное мастерство, и мы довольны этими студентами", - сказал Александр Ерин.

Для подготовки и постоянного повышения квалификации специалистов на БелАЭС в 2016 году введен в эксплуатацию учебно-тренировочный центр. Там установлен полномасштабный тренажер, где обучается персонал блочного пульта управления, и другие локальные тренажеры.

Кроме того, специалисты БелАЭС с высшим образованием и опытом работы на тепловых электростанциях Беларуси направлялись в российские учебные заведения для переподготовки по направлению "эксплуатация атомных электрических станций".

Помимо этого, для совершенствования системы подготовки кадров БелАЭС в сотрудничестве с Минэнерго и "Белэнерго" направляет своих работников на стажировки на действующие электрические станции.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом".-0-

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