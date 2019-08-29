На Белорусской антарктической станции в этом году появятся безлимитный интернет и телевидение

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уже в 2019 году на Белорусской антарктической станции должны появиться несколько телеканалов и безлимитный интернет. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника Республиканского центра полярных исследований НАН Беларуси - начальник Белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о наиболее значимых планах на текущий год, Алексей Гайдашов отметил, что если говорить о научных проектах, то это, прежде всего, физика атмосферы, радиометрические исследования. Еще один важный момент, на который он обратил внимание, - это завершение монтажа комплекса TV и спутниковой связи, благодаря которому полярники смогут иметь безлимитный доступ в интернет и несколько каналов телевидения. "Для зимовки психологически это очень важно", - подчеркнул начальник экспедиции. Как сообщалось, белорусские полярники могут провести первую зимовку в Антарктиде уже в 2020-2021 годах.

Из того, что уже удалось реализовать в текущем году, он выделил пилотный проект обогреваемого водопровода. "Мы успешно апробировали обогреваемый водопровод, и теперь у нас появилась возможность качать воду по нему круглогодично из пресноводного непромерзающего водоема (с глубины около 1,5 м) и снабжать свои объекты".-0-