17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусской границе в этом году задержано 235 транзитных незаконных мигрантов, сообщил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась на открытии 82-го заседания Совета командующих Пограничными войсками в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не прекращаются попытки транзитного перемещения в страны ЕС незаконных мигрантов из государств Азии, Африки, Латинской Америки. В прошлом году на нашей границе задержано 545 таких лиц, в этом году уже 235", - сказал Станислав Зась.

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