22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской железной дороге стартовала акция "Дети и безопасность", сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"В преддверии школьных весенних каникул Белорусская железная дорога усилит контроль за соблюдением несовершеннолетними мер безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Профилактические мероприятия будут организованы с 22 марта по 4 апреля", - рассказали в пресс-центре.

Работники БЖД совместно с членами общественных формирований, сотрудниками органов внутренних дел проведут рейды, во время которых особое внимание уделят детям и подросткам, находящимся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных путей, на вокзалах, станциях и в поездах.

Кроме того, на вокзалах и в поездах граждан дополнительно проинформируют о мерах безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта, проведут разъяснительно-профилактическую работу в трудовых коллективах предприятий и в учреждениях образования.

Работа по предупреждению несчастных случаев с участием несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта проводится регулярно и находится на особом контроле.

Несмотря на все принимаемые меры, проблема травмирования несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта сегодня остро стоит в обществе. С начала 2021 года зафиксировано 24 случая непроизводственного травматизма (травмированы 11 человек, 13 человек погибли), что на шесть случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе травмирован один несовершеннолетний.

"Порой, находясь непосредственно на железнодорожных путях, а также рядом с ними, подростки не слышат сигнал приближающегося поезда из-за музыки в наушниках или разговора по мобильному телефону, - отметили в пресс-центре. - К непоправимой трагедии может привести и стремление сделать эффектное селфи на опасных объектах транспорта, перебегание путей или влезание на железнодорожные мосты или крыши вагонов".

Белорусская железная дорога призывает граждан быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта, беречь не только свои жизнь и здоровье, но и здоровье родных и близких.-0-