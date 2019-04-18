На Белорусской железной дороге в I квартале погибли 18 человек

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской железной дороге в I квартале этого года произошло 23 случая непроизводственного травматизма, в результате которых погибли 18 человек, пятеро получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре БЖД.

Как подчеркнули в БЖД, основной причиной несчастных случаев по-прежнему остается игнорирование людьми элементарных мер безопасности. Речь идет о нахождении в зоне повышенной опасности в состоянии алкогольного опьянения, нарушении водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Зачастую при переходе железнодорожных путей граждане разговаривают по мобильному телефону или слушают музыку в наушниках.

Одна из трагедий произошла 17 апреля на станции Рогачев: на пешеходном переходе через железнодорожные пути десятиклассница одной из местных школ попала под грузовой поезд, следовавший по маршруту Могилев-Калинковичи. Как отметили в пресс-центре, 15-летняя девушка была в наушниках и не реагировала на сигналы поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако предотвратить трагедию не удалось: пострадавшая была доставлена в Центральную районную больницу Рогачева, где умерла от полученных травм.

БЖД в очередной раз обращает внимание, что тормозной путь поезда составляет более 1 км. Кроме того, при движении со скоростью 100-120 км/час за одну секунду он преодолевает 33 м, а пешеходу, чтобы перейти железнодорожный путь, требуется не менее 5-6 секунд.

В пресс-центре отметили, что работа по предупреждению несчастных случаев, в том числе с участием несовершеннолетних, на объектах железнодорожного транспорта проводится на Белорусской железной дороге регулярно. В целях профилактики травмирования несовершеннолетних и недопущения транспортных правонарушений БЖД в преддверии школьных каникул организует акции "Дети и безопасность", "Стоп - неверный шаг", а также ежегодно принимает участие в проведении Международного дня безопасности на железнодорожных переездах и операции "Безопасность", организованной совместно с сотрудниками органов внутренних дел.

С целью обеспечения общественного порядка и предупреждения правонарушений на Белорусской железной дороге действуют 89 добровольных дружин, которыми совместно с правоохранительными органами и военизированной охраной белорусской магистрали в 2019 году проведено 1 236 рейдов, отработано 110 объектов железнодорожной инфраструктуры.-0-