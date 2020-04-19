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19 апреля 2020, 14:06

На благотворительные счета Минздрава на борьбу с COVID-19 поступило более Br5 млн и 79 тыс. евро

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19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На благотворительные счета Республиканского центра организации медицинского реагирования Минздрава для борьбы с распространением COVID-19 поступило Br5 339 326,07 и 79011 евро, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

На счет в белорусских рублях от 348 юрлиц поступило Br4 249 628,81, от физлиц - Br1 089 697,26. По системе ЕРИП средства перечислили 5 779 физлиц, через другие банковские инструменты - более 2 тыс. физлиц.

На валютный счет всего перечислили пожертвования 11 физлиц и 2 юрлица.

/Будет дополнено/.-0-

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