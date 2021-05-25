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25 мая 2021, 14:22

На болотах чуть не погубил азарт: взявший "Золотую литеру" фотокорр БЕЛТА о том, что остается за кадром

Вадим Якубёнок. Фото из архива
Вадим Якубёнок. Фото из архива

О лучших кадрах, сложностях профессии и главных принципах в работе поговорили с победителем национального конкурса "Золотая литера" – фотокорреспондентом отдела по подготовке и выпуску фотоинформации редакции визуальной информации по Брестской области УП "БЕЛТА" Вадимом Якубёнком.

– С чего началось увлечение фотографией?

– Желание фотографировать появилось в середине 90-х, когда я учился в школе. Друг делал очень неплохие любительские снимки на самый простой фотоаппарат того времени – "Агат". Я захотел себе такой же. Помню, мама тогда сказала: "У нас тут "Зенит" лежит без дела, бери и фотографируй!". Я почему-то считал, что старым фотоаппаратом не сделать хороших кадров. Если бы я тогда знал, как сильно ошибался!

В 1998 году мы переехали из Витебской области в Брест. Как сейчас помню: 11 мая достал из чехла родительскую камеру, кое-как зарядил пленку и всю ее испортил. Кадры не получились. Брат спросил: "А ты не пробовал выставлять экспозицию?". Вот тогда я понял: нужно читать матчасть.

– Когда же получился тот самый удачный кадр?

– В классе десятом я уже умел нормально пользоваться экспонометром, и пленка оказывалась хорошо отснятой. Это был прогресс, который вдохновлял вникать в тонкости фотодела дальше. Первые удачные кадры были простые по содержанию: природа, друзья… Пока не разбил случайно камеру. В Бресте была одна-единственная мастерская, где смогли отремонтировать. Там же я познакомился с мастером Андреем, который мне очень много рассказал о технике, приемах съемки, местных фотографах. Никаких кружков на то время не было, всему учился сам: прогуливал уроки, чтобы в библиотеке читать журналы о фотографии. Так я открыл для себя примеры действительно хороших кадров в формате репортажной съемки. Тогда и решил, что попробую стать фотокорреспондентом.

– И получилось.

– Да, но от увлечения до профессии прошло почти 10 лет. Все решил случай. Встречался с девушкой, она решила попробовать себя в журналистике: писала тексты о театре, культуре. К статьям нужны были иллюстрации… Быстро освоив "зеркалку", которая у нее была, стал ей помогать с фото для газеты. Самый первый репортаж был с фестиваля "Хиган", который проводится в Минске осенью. Помню, событие было настолько впечатляющим, что плохих кадров там просто не получилось. Результат работы меня впечатлил, решил развиваться в этом направлении. Хотя, признаюсь честно, изначально большого дохода фотографирование мне не приносило.

– Какой жанр сейчас в приоритете?

– Репортаж, его любят многие фотографы. С одной стороны, простой, но в то же время слишком объемный, если понимаешь все нюансы. В репортаж можно прийти с любой камерой или устройством, которое делает снимок. Здесь важно другое – то, как видишь через объектив мир и передаешь его с помощью камеры. По сути, это отличный способ делиться тем, что сам увидел. В качестве хобби репортаж перетекает в уличную фотографию. Например, такие кадры привозят из путешествий, когда стараются передать атмосферу локации в серии снимков, и их нужно читать, а не смотреть.

Очень нравится фотографировать детей: фиксировать моменты их детства и, конечно же, эмоции. На третьем месте идут пейзажи. Здесь царит умиротворение, в этом жанре я просто отдыхаю.

– О самой сложной съемке расскажете?

– С технической стороны таковых не бывает. В репортаже событие либо есть, либо нет. В моем случае сложность может возникнуть из-за моих эмоций и восприятия происходящего. За все время у меня было две съемки, после которых я еще долго оставался под впечатлением.

В 2017 году делал репортаж выпускного из дошкольного учреждения для детей-инвалидов. Был у меня герой – папа одной из воспитанниц с очень серьезным неизлечимым заболеванием. Меня поразили его забота и любовь.

Еще одна непростая съемка случилась на Ольманских болотах во время пожара. Меня чуть не погубил азарт: не представляя масштабы огня, хотел рассказать историю детально. В плане визуальной части съемка оказалась очень удачной. Трудности работников лесного хозяйства были показаны сполна. За кадром остались двое суток работы, часы скитания по болотам с вдыханием дыма горящего леса.

– Какие трудности есть в работе, ну кроме тяжелого рюкзака с аппаратурой?

– На самом деле кнопка спуска затвора – всего лишь четвертьфинал конечного результата. Накануне потребуется уйма физических и моральных усилий над собой. Но это все ничто по сравнению с непрошибаемой стеной "нефотогигиеничного" человека – да-да, именно в такой формулировке. Не знаю, откуда взялся у людей этот стереотип, но он есть у многих. Или из-за комплексов, или из скромности, но люди стараются самоустраниться, отказываются сниматься, что есть большая проблема для фотокорреспондента. Хотя на практике итог обычно хороший – снимки нравятся всем.

– Главный принцип съемки?

– Увидел хороший момент – доставай камеру. Повториться он сможет лишь в редких случаях.

– Как считаешь, фотографу нужен талант, особое видение хорошего кадра или достаточно дорогостоящей техники?

– Скажу так: фотографу нужен и талант, и дорогостоящая камера. Фотокорреспонденту важно уметь видеть и мыслить, а еще – хорошее чутье и удача. Сколько стоит камера – дело не принципиальное.

Марина ВАЛАХ, газета "7 Дней"

Фото Вадима ЯКУБЁНКА

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