На большей части Беларуси хорошая влагообеспеченность сельхозкультур - Белгидромет

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На большей части Беларуси хорошая влагообеспеченность сельскохозяйственных культур, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"По результатам инструментального определения влажности почвы на большей части территории Беларуси влагообеспеченность сельскохозяйственных культур хорошая. На севере и востоке Могилевской, в некоторых районах Витебской и Минской областей запасы влаги повышенные. Вместе с тем из-за неравномерного распределения осадков на части площадей по западу и юго-востоку республики под зерновыми культурами и многолетними травами, преимущественно в пахотном слое почвы, влагозапасы на момент определения влажности были удовлетворительными", - рассказали в Белгидромете.

После прошедших в конце апреля и начале мая дождей, по данным визуальных наблюдений, в большинстве районов Витебской, Гродненской и Могилевской областей отмечается сильное увлажнение верхнего 10-сантиметрового слоя почвы, что затрудняет проведение полевых сельскохозяйственных работ. В ближайшее время на части площадей будет сохраняться переувлажнение почвы.-0-