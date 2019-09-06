На большей части страны благоприятные условия для полевых работ - Белгидромет

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На большей части территории Беларуси складываются вполне благоприятные агрометеорологические условия для полевых сельскохозяйственных работ, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Речь идет об уборке картофеля, овощей, заготовке кормов, подъеме льнотресты, севе озимых зерновых культур. Прошедшие в первой половине недели дожди увлажнили верхние слои почвы: по последним данным визуальных наблюдений, на большинстве площадей верхний 10-сантиметровый слой почвы находится в умеренно влажном состоянии. По словам агрометеорологов, это позволяет с хорошим качеством обрабатывать почву под посев озимых зерновых культур.

Преимущественно в юго-восточной части страны и в некоторых районах юго-западного региона, где осадков выпало меньше всего (по сведениям ряда метеостанций, на юго-востоке дождей не было), верхний 10-сантиметровый слой почвы слабо увлажнен. По данным метеостанций Мозырь и Василевичи, на глубине 10 см почва сухая. Здесь условия для сева озимых зерновых культур складываются неблагоприятно. Теплая погода и недобор осадков, особенно в юго-восточном регионе республики, в ближайшие дни будут способствовать дальнейшей потере влаги из почвы и увеличению площадей с недостаточным увлажнением верхнего слоя.-0-