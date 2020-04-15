На большинстве рек Беларуси прогнозируют снижение уровня воды

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Cпад уровней воды в ближайшие дни будет отмечаться на большинстве рек, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По состоянию на 15 апреля почти повсеместно на реках страны наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-6 см. Незначительный рост уровней воды с интенсивностью 1-5 см за сутки отмечается на Западной Двине на участке Сураж - Улла, на Немане возле Гродно и некоторых малых реках.

При этом на Немане возле Гродно, Днепре возле Могилева, Соже возле Кричева и Славгорода уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство. На Соже возле Гомеля уровень воды близок к опасной низкой отметке, добавили в Белгидромете.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 3,8 до 10 градусов.-0-