На БЖД стартовала акция "Дети и безопасность"

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской железной дороге 21 декабря в преддверии школьных зимних каникул стартовала акция "Дети и безопасность", сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Работники БЖД вместе с общественными формированиями, сотрудниками органов внутренних дел проведут рейды, во время которых уделят особое внимание детям и подросткам, находящимся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных путей, на вокзалах, станциях и в поездах. На вокзалах и в поездах гражданам расскажут о мерах безопасности на железной дороге, разъяснительно-профилактическую работу также проведут на предприятиях и в учреждениях образования.

Профилактические мероприятия будут организованы по 10 января.

За 11 месяцев 2020 года на объектах железнодорожного транспорта зафиксировано 94 случая непроизводственного травматизма, что на один случай меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе пострадали шестеро несовершеннолетних (четыре человека погибли, два травмировано) против семи в 2019 году.

БЖД призывает граждан быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта, беречь жизнь и здоровье.-0-