На БЖД в I полугодии оштрафовали более 4 тыс. безбилетников

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской железной дороге к административной ответственности в первом полугодии привлечено более 4 тыс. безбилетных пассажиров, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Контролеры проверили свыше 28,5 тыс. поездов, что почти на 600 больше, чем за аналогичный период 2018 года. Основное внимание уделялось поездам городских и региональных линий экономкласса, на долю которых пришлось 96% общего количества.

Административные взыскания за проезд без билета вынесены 4195 гражданам, в том числе более 3,4 тыс. уплатили штраф на месте. За курение в запрещенных местах привлечены к административной ответственности 76 человек. Всего в результате контроля взыскано Br89,7 тыс. штрафов и тарифа.

В пресс-центре напомнили, что штраф за безбилетный проезд в поездах городских линий составляет от 0,5 до 1 базовой величины (БВ составляет Br25,5), в поездах региональных линий - 0,7 базовой величины, в межрегиональных и международных линиях - 1 базовую величину. Предусмотрена ответственность за неоплаченный провоз ручной клади, количество или размер которой превышают установленные нормы (весом более 36 кг, размером по сумме трех измерений, превышающим 200 см).

С 27 июля текущего года запрещаются курение табака, использование электронных систем курения (за исключением специально созданных мест) во всех видах транспорта, в помещениях и на территориях железнодорожных станций. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 4 базовых величин.

При возникновениях спорных ситуаций гражданам предлагают обращаться по телефонам в Минске 225-39-41 и 225-48-22.-0-