На БЖД заработал новый комплекс диагностики инфраструктуры

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской железной дороге начал работать диагностический комплекс для автоматизированной оценки состояния объектов инфраструктуры, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Новый комплекс способен контролировать более 100 различных параметров инфраструктуры. Он производит измерения в автоматизированном режиме, фиксируя их в базе с помощью специального программного обеспечения.

"Его использование позволит усовершенствовать систему проверки и обеспечить всесторонний контроль технического состояния объектов всей железнодорожной инфраструктуры, что напрямую влияет на безопасность движения поездов. Благодаря новому многофункциональному комплексу количество обследований уменьшится, что даст возможность экономить ресурсы. Одно из важных отличий новой техники - отсутствие влияния человеческого фактора", - отметили в пресс-центре.

Благодаря данным комплекса специалисты могут составлять планы по текущему содержанию и ремонту объектов инфраструктуры. Новый комплекс универсален и в высокой степени автономен - помимо рабочих мест здесь имеется кухня-столовая и жилые купе для персонала.

Комплекс проходит подконтрольную эксплуатацию, но на БЖД уже сейчас говорят о его эффективности. За 11 дней было обследовано 2185 км путей.-0-