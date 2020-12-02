2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На диалоговых площадках и в парламенте собрано более 8 тыс. предложений по изменению Конституции Беларуси. Такую цифру озвучил депутат Палаты представителей Сергей Клишевич в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

По словам депутата, обращений от граждан поступило еще больше. Предложения касаются разных сфер: реформы избирательной системы, изменения политического устройства страны, социальных вопросов.

"Сегодня все эти вопросы собраны в один документ и отправлены в соответствующие комиссии для того, чтобы их потом обсуждали на Всебелорусском народном собрании", - рассказал Сергей Клишевич.-0-