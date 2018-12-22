На долю Госстандарта и 4 министерств приходится 80% выборочных проверок первой половины 2019 года

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди назначенных на первую половину 2019 года выборочных проверок 80% назначено в сферах, подконтрольных МЧС, Министерству труда и социальной защиты, Госстандарту, Минприроды и Минздраву. Об этом сообщил сегодня начальник отдела организации контрольной (надзорной) деятельности - заместитель начальника управления координации деятельности контролирующих (надзорных) органов Комитета государственного контроля Беларуси Андрей Асташонок на онлайн-конференции "Контроль и надзор по-новому: практика применения" на сайте БЕЛТА.

По словам Андрея Асташонка, для КГК все субъекты, вне зависимости от формы собственности и размеров, находятся в равных условиях с точки зрения правомерности назначения и проведения в их отношении проверочных мероприятий. "Комитет госконтроля в большей степени интересует охват контролем различных сфер. И я могу сказать, что наибольшее количество проверок назначено в сферах, подконтрольных МЧС, Министерству труда и соцзащиты, Госстандарту, Минприроды, Минздраву. На долю этих пяти госорганов приходится 80% всех запланированных проверок", - отметил Андрей Асташонок.

Он считает такую ситуацию закономерной, так как обеспечение безопасности людей, здравоохранение и надлежащее исполнение работодателем своих обязанностей - именно те сферы, порядок в которых должен быть в первую очередь.

С планом выборочных проверок на первое полугодие 2019 года можно ознакомиться на официальном сайте Комитета госконтроля.

В его составлении участвовали 25 государственных органов, которые проанализировали в общей сложности 27 717 субъектов. По результатам анализа высокая степень риска присвоена 9 516 субъектам - примерно 34% от общего числа. Из них в сводные планы включены 3 227 субъектов - 40% от числа субъектов с высокой степенью риска, или менее 12% от общего числа проанализированных субъектов.

"Первое планирование в соответствии с новыми принципами отбора прошло без каких-либо проблем, - добавил Андрей Асташонок. - Однако некоторые госорганы по результатам планирования высказали пожелание уточнить свои критерии оценки степени риска. Эта работа будет проводиться в рамках действующего правового поля. Конечно же, в случае внесения каких-либо корректировок госорган в обязательном порядке опубликует обновленную редакцию на своем официальном сайте".-0-

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