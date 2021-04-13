13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На должность прокурора Минской области назначен Юрий Щетько. Сегодня генеральный прокурор Андрей Швед представил коллективу нового прокурора области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.
Андрей Швед поблагодарил за службу в этой должности Сергея Хмарука, пожелал ему успехов на посту заместителя генерального прокурора.
По словам генпрокурора, Юрий Щетько за время службы на различных должностях в органах прокуратуры, Следственного комитета, возглавляя управление Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области, проявил себя с лучшей стороны: как человек абсолютно преданный государству, присяге, долгу и своему делу.
Андрей Швед вручил удостоверение и пожелал Юрию Щетько успехов, выдержки, мудрости, поступать по справедливости.
Юрий Щетько назначен на должность прокурора Минской области приказом генерального прокурора от 8 апреля 2021 года.-0-