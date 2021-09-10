На Домановском полигоне прошли учения подразделений сил спецопераций

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО Домановский боевые задачи выполняли подразделения сил специальных операций вооруженных сил Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

"В лесном массиве разведчики вскрыли район базирования условного незаконного вооруженного формирования. Подразделения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады оперативно блокировали неприятеля. Зенитный ракетно-артиллерийский взвод брестских гвардейцев занял позицию на участке вероятного действия легкомоторной авиации и вертолетов условного противника. На этапе боевой стрельбы действовало отделение ПЗРК "Игла". Военнослужащие успешно провели боевые пуски зенитных управляемых ракет. В ходе специальных действий десантно-штурмовой ротой проведен налет на район базирования условного незаконного вооруженного формирования. Условный противник ликвидирован, часть бандитов задержана. Оставшаяся часть незаконного вооруженного формирования для разведки путей отхода использовала беспилотный летательный аппарат. Воздушная цель ликвидирована огнем БТР-70МБ", - рассказали в министерстве.-0-