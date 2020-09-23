На Евразийском форуме в Вероне пройдут мероприятия в честь 75-летия Победы

23 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На 13-м Евразийском форуме в Вероне (Италия), который планируется провести 22-23 октября, пройдет серия мероприятий в честь 75-летия Победы. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции президент Ассоциации "Познаем Евразию", председатель правления итальянского Банка Интеза Антонио Фаллико, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году форум будет необычным со всех точек зрения, не только организационных и санитарных, - сказал Антонио Фаллико. - Он не ограничится лишь двумя днями экономического диалога: будет еще одна тема, которая и по сей день влияет на нашу жизнь. В 2020 году мы празднуем 75-ю годовщину Великой Победы во Второй мировой войне. Мы не можем забывать об этом событии. Поэтому в два дня, предшествующие форуму, - 20 и 21 октября - мы организуем целый ряд мероприятий, которые будут касаться столь важного для всего человечества события".

По словам Антонио Фаллико, ожидается открытие памятника советскому партизану, убитому возле Вероны фашистами 25 апреля 1945 года, в день освобождения Италии от фашизма. Пройдут симпозиум ученых и выставка, посвященные войне. Кроме того, будут демонстрироваться тематические фильмы, а также состоится концерт советской песни с участием "Хора Турецкого".-0-