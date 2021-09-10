На Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене представлена информация про учение "Запад-2021"

10 cентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене 8 сентября белорусская делегация представила информацию о совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2021". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Австрии.

В выступлении было отмечено, что учение носит плановый характер и является завершающим этапом в системе совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России в этом году. В соответствии с планом подготовки оно проходит в период с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и России.

"Руководствуясь положениями Венского документа 2011 года, Беларусь еще в ноябре 2020 года уведомила государства ОБСЕ о предстоящем учении, - говорится в сообщении. - В этом году 30 июля по сети связи ОБСЕ было направлено уведомление F25 о параметрах этой военной деятельности. Кроме того, 5 августа состоялся брифинг начальника Генерального штаба - первого заместителя министра обороны Беларуси для военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в нашей стране, и средств массовой информации, на котором была представлена информация о замысле, целях и задачах учения. Было подчеркнуто, что замысел учения носит сугубо оборонительный характер".

Учение не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности. Учение позволит на практике совершенствовать механизм совместного использования оборонной инфраструктуры и проверить готовность и способность региональной группировки войск выполнить задачи по предназначению.

При разработке замысла учения использован один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки: обострение международных противоречий до уровня, способного привести к дестабилизации обстановки в регионе и развязыванию агрессии против Союзного государства. В его основу положен сценарий возникновения кризисной ситуации, нарастания и возникновения конфликта, связанный с возрастанием активности деятельности незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку. При этом территории противоборствующих сторон и государственные границы определены условно.

Для отработки задач учения на территории Беларуси будут задействованы четыре полигона: Обуз-Лесновский, Домановский, Ружанский и Брестский.

В ходе учения на территории Беларуси будет практически отработан ряд учебных целей: повышение уровня готовности и способности органов военного управления войск Республики Беларусь и Российской Федерации к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности Союзного государства, их взаимодействия и полевой выучке в ходе ведения боевых действий; выработка и апробирование варианта совместных действий в ходе отражения агрессии против Союзного государства в интересах сохранения территориальной целостности Республики Беларусь и Российской Федерации; получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками в ходе отражения агрессии против Союзного государства.

В соответствии с замыслом учения численность участвующих в нем войск, привлекаемых танков, боевых бронированных машин, РСЗО и артиллерийских систем, количество планируемых самолетовылетов не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, устанавливаемый различными договорами и соглашениями в области контроля над вооружениями.

Примером открытости учения "Запад-2021" является приглашение международных наблюдателей и представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств.

По окончании учения в срок до 30 сентября личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных Сил Республики Беларусь возвратятся в пункты постоянной дислокации, а воинские части и подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации покинут территорию Республики Беларусь.-0-