На Форуме регионов предложили увеличить квоты для белорусских студентов в вузах России

28 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Квоты на обучение белорусских студентов в российских вузах должны быть существенно увеличены. Об этом заявлено на экспертной сессии высокого уровня "Образование как основа сохранения общей исторической памяти и развития Союза Беларуси и России", которая состоялась во время VII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

В своем выступлении исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А.Громыко, проректор российского Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин сообщил, что с 2013 года число белорусских студентов в России сократилось ровно вдвое - до 10 тыс. 700 человек. "Причем это данные, которые были еще до пандемии, - обратил внимание он. - При этом больше половины - 5 тыс. 676 человек - это заочники. За это же время число белорусских студентов в Польше с 2013 года выросло в 2,5 раза и составляет сегодня около 7 тыс. То есть в одной только Польше учится белорусских студентов больше, чем очно в России".

Если же в целом посмотреть на динамику по Евразийскому экономическому союзу, то в российских вузах в 2013 году учились более 75 тыс. студентов из стран ЕАЭС, а в 2019-м - уже 84 тыс. "То есть прирост произошел, но за счет граждан Казахстана и Кыргызстана, а по направлению с Беларусью это сотрудничество сократилось, - указал Вячеслав Сутырин. - И мы понимаем, что продолжение сегодняшних тенденций приведет к ослаблению дружественных связей между нашими народами уже в ближайшем будущем".

По мнению проректора, эти тенденции не являются естественными процессами. "Они не отражают даже структуру экономических отношений между нашими странами, - подчеркнул он. - Беларусь имеет развитую промышленность, многие предприятия являются не только ее гордостью, но гордостью всего нашего евразийского пространства. Для белорусской продукции с высокой добавленной стоимостью есть, конечно, рынки дальних стран, но в основном она все-таки едет на российский рынок. И если мы будем вместе учиться все меньше и меньше, возникает вопрос: насколько мы сможем сохранить структуру наших экономических связей?"

"Поэтому целесообразно рассмотреть программы академической мобильности между Россией и Беларусью, проработать вопрос увеличения квот для белорусских студентов в России", - резюмировал Вячеслав Сутырин.-0-