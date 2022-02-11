На Гожском полигоне разыгран тактический эпизод по отражению ударов средств воздушного нападения

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Гожском полигоне прошел розыгрыш тактического эпизода по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника в ходе ведения оборонительных действий. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Мотострелки и танкисты выполнили боевую стрельбу по низколетящим вертолетам и беспилотным летательным аппаратам условного противника. По реальной авиации условно отработало подразделение ПЗРК "Игла".

На втором этапе проверки сил реагирования, с 10 по 20 февраля, проходит совместное учение "Союзная решимость - 2022". Подразделения и воинские части Вооруженных Сил Беларуси и Восточного военного округа Вооруженных Сил России отработают задачи по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе оборонительной операции, а также по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства.

Практические действия войск проходят на полигонах Брестский, Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский и Осиповичский. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. Численность военнослужащих и количество техники, применяемой на учениях, попадающие под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.

По информации Министерства обороны, для работы на учении аккредитовано более 150 журналистов, представляющих белорусские, российские и зарубежные средства массовой информации. Впервые для работы на учении приглашены белорусские блогеры и лидеры общественного мнения.-0-

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