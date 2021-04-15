На Гожском полигоне завершилось контрольное занятие по управлению ракетными ударами

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершилось контрольное занятие по управлению ракетными ударами с 336-й реактивной артиллерийской бригадой. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Накануне один из реактивных артиллерийских дивизионов бригады совершил марш протяженностью более 400 км и занял район сосредоточения на Гожском полигоне. Дивизион 13 -14 апреля нес боевое дежурство по назначенным объектам, выполнил задачи по подготовке и нанесению групповых и одиночных ракетных ударов.

По результатам занятия одним из лучших стал расчет боевой машины реактивной системы залпового огня "Смерч" старшего лейтенанта Алексея Калабина, который выполнил все нормативы на отлично.

"Все задачи отработаны в полном объеме и с высоким качеством, - рассказал командир 336-й реактивной артиллерийской бригады Сергей Побожный. - В сентябре этого года подразделениям бригады предстоит принять участие в контрольных занятиях с боевыми пусками ракет на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Занятие стало одним из этапов подготовки к ответственному мероприятию".-0-